Nasce l'Emporio della Solidarietà "Madre Teresa": un negozio di abiti per i poveri

Ad Acireale nasce l'Emporio della Solidarietà "Madre Teresa" da una felice intuizione del sacerdote don Orazio Caputo, vicedirettore della Caritas diocesana. Si tratta di un locale adibito a negozio, sito in Corso Savoia n. 102, che sarà inaugurato e benedetto dal vescovo mons. Antonino Raspanti, lunedì 26 giugno alle ore 17. Questa è un'occasione per aiutare i più poveri che avranno l'opportunità di avere abiti non più utilizzati, donando anche una simbolica offerta per dare significato e senso al valore del denaro.

L'Emporio Madre Teresa, aperto ogni lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00, sarà quindi centro di raccolta di abiti usati e in buone condizioni che saranno messi a disposizione dei meno abbienti. Il progetto rientra nelle attività della nuova Associazione "Mai più Soli Onlus" (Ente del terzo settore iscritto a RUNTS) che nasce per iniziativa dello stesso Don Orazio Caputo in collaborazione con tre persone che vivevano in situazione di povertà e indigenza.

"L'Associazione ha origine dalla volontà di fare sempre più rete con la società civile - dichiara Don Orazio - Abbiamo l'intento di contrastare la povertà e le diseguaglianze. Realizzare opere come quella dell'Emporio significa fare della carità non una semplice e mera elemosina ma azione concreta".

L'Associazione, importante supporto della Caritas diocesana, ha come scopo principale la promozione umana e sociale di persone in condizione di disagio psicologico, sociale, economico e di emarginazione sociale. L’Associazione si occupa anche di accoglienza abitativa, accompagnamento ai servizi e segretariato sociale, di inserimento lavorativo protetto e cerca di aiutare coloro che desiderano dare una svolta alla propria vita, riacquistando l’autonomia personale e sociale.

Le comunità parrocchiali, gli enti che cooperano nel campo della solidarietà e quanti vorranno partecipare a questo progetto potranno adottare un povero attraverso un'offerta di 150 euro annui con la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi. "Il sostegno della collettività - conclude don Orazio - è infatti fondamentale per portare avanti le attività dell'Associazione che può aiutare così le persone svantaggiate".