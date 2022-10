Nasce a Catania la web radio della Caritas Diocesana

CATANIA. Una “voce dei poveri” per raccontare Catania e l’attualità, le storie dei volontari e gli ospiti dell’Help Center, per coinvolgere e sensibilizzare i più giovani nella grande avventura della comunicazione e per fornire uno strumento in più di condivisione alle tante realtà che operano o che collaborano con la Caritas Diocesana. Un progetto di speranza che si inaugurerà ufficialmente il prossimo sabato 15 ottobre alle ore 10, all’Help Center della Stazione Centrale, alla presenza dell’Arcivescovo, Mons. Luigi Renna, che benedirà i locali della radio e che sarà protagonista della prima registrazione con un’intervista condotta per l’occasione dal giornalista Antonio Leo, redattore del Quotidiano di Sicilia. Presente anche la direzione della Caritas Diocesana: Don Piero Galvano, direttore, e Salvatore Pappalardo, vice direttore, che apriranno la mattinata con i loro interventi. La web radio conterrà approfondimenti di varia natura e sarà a disposizione di quanti vorranno approcciarsi all’avventura radiofonica, condividendo esperienze di volontariato o raccontando progetti e testimonianze di qualità che diano supporto alla speranza. Non mancheranno anche i momenti di denuncia dei molteplici mali vissuti dalla città e dalla società, aspetti che saranno affidati a giornalisti ed editorialisti che si sono resi disponibili a collaborare. I podcast prodotti saranno disponibili sui canali social della Caritas e dell’Arcidiocesi di Catania, oltre che sui vari siti ufficiali. Nelle prossime settimane sarà svelato il palinsesto ufficiale.