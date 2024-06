Nascondeva in auto crack e cocaina, arresto spacciatore 40enne

I carabinieri del nucleo operativo di Fontanarossa hanno arrestato un 40enne catanese per spaccio dopo averlo intercettato mentre guidava una Fiat Idea a velocità sostenuta in via Capinera, nel quartiere Villaggio Sant’Agata. Essendo un pregiudicato già noto per altre vicende giudiziarie, gli operatori hanno deciso di effettuare un controllo approfondito, chiedendogli subito di consegnare eventuali dosi nascoste. Il 40enne, consapevole dell’imminente ed inevitabile perquisizione, ha così prelevato dagli slip un involucro con all’interno 13 grammi di crack. Ma gli investigatori erano certi che vi fosse altro e lo hanno incalzato per consegnare tutta la droga.

Su sua indicazione, hanno infatti trovato nel vano porta oggetti della portiera lato guida un altro involucro contenente 34 grammi di cocaina ed un bilancino elettronico di precisione funzionante. La perquisizione personale e sulla vettura, comunque eseguita dai carabinieri, non ha dato altri riscontri. Il presunto spacciatore è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto disponendo per l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.