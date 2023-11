Aveva "ripulito" un negozio del centro e nascosto la refurtiva nel garage: denunciato 25enne

Un giovane catanese di 25 anni è stato denunciato dalla polizia per il reato di ricettazione, in seguito al recupero di un considerevole bottino, frutto di furti avvenuti in un negozio del centro di Catania. L'indagine è stata portata avanti dalla squadra mobile con l'obiettivo di reprimere i reati contro il patrimonio.

Le forze dell'ordine hanno condotto mirate indagini, che hanno comportato approfonditi controlli e perquisizioni domiciliari in due distinti immobili situati nel quartiere San Cristoforo. Le porte d'ingresso di questi edifici erano munite di grossi lucchetti, che sono stati scardinati grazie all'intervento del personale dei vigili del fuoco chiamato sul posto.

All'interno degli edifici, gli investigatori hanno scoperto una grande quantità di materiale di valore, il quale è stato identificato come provento di un furto notturno avvenuto all'interno di un negozio del centro. In particolare, in un garage sono stati recuperati due computer e una stampante multifunzione, mentre in un secondo immobile nelle vicinanze sono state rinvenute quattro stampanti, altri pc, diversi monitor e casse acustiche, tutti trafugati dallo stesso negozio.

Durante le operazioni di polizia, è stato anche ritrovato un ciclomotore parcheggiato all'interno del garage oggetto della perquisizione, che è risultato essere anch'esso provento di un precedente furto. Dopo la conclusione delle attività di ricerca, tutti i beni rinvenuti, inclusi i computer, le stampanti, le casse acustiche e il ciclomotore, sono stati trasportati presso gli uffici della squadra mobile. Qui sono state condotte le operazioni di riconoscimento della refurtiva da parte dei legittimi proprietari, i quali, dopo aver espletato le formalità di rito, hanno riottenuto i loro beni.