Nascondeva la droga nel forno della cucina: i Lupi arrestano pusher a San Cristoforo

I carabinieri del nucleo investigativo di Catania squadra Lupi sono stati impegnati in un servizio contro lo spaccio di stupefacenti, nell’ambito del quale hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di droga”, un 28enne catanese, pregiudicato per gli stessi reati, ritenuto appartenente ai “Nizza”