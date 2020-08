Nascondeva due coltelli a serramanico nell'auto: denunciato

Agenti del commissariato di Adrano, hanno denunciato un 50enne, residente a Bronte per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Durante l’attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione di due persone a bordo di un’autovettura che si trovava in una zona spesso interessata da fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti; nel corso delle operazioni il 50enne è stato trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico nascosti nel vano porta oggetti dell’autovettura.

