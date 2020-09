Nascondeva un fucile in giardino: fruttivendolo in manette

I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato il 76enne Antonio Armanetti del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione di armi clandestine. Al termine di una breve attività info investigativa, i militari hanno fatto irruzione nella sua abitazione con annessa rivendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli e giardino, luogo in cui si ipotizzava che vi potessero essere nascoste delle armi. Tesi confermata dal rinvenimento e sequestro di un fucile da caccia, tipo doppietta, marca Sabatti calibro 12, con la matricola abrasa, e tre cartucce del medesimo calibro, occultati sotto degli arbusti nel citato terreno annesso all’immobile. L’arrestato, in attesa delle determinazioni dell’Aautorità giudiziaria è stato relegato agli arresti domiciliari, mentre l’arma sequestrata nei prossimi giorni sarà inviata al R.I.S. di Messina dove si potrebbe stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

