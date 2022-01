Nascondeva in casa pistole e cartucce: squadra mobile arresta 23enne

Ieri mattina, la squadra mobile sezione criminalità organizzata e il commissariato di Adrano hanno arrestato un 23enne per detenzione illegale di arma e munizioni da guerra o tipo guerra, di arma comune da sparo clandestina e munizioni nonché per ricettazione delle medesime. In particolare, a seguito di attività info-investigativa, è stata eseguita una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione di S.E., e, all’interno della mansarda, nascosto tra i listelli in legno ed il telo del sottotetto, sono stati rinvenuti e sequestrati: 1 pistola mitragliatrice vz.61 “Skorpion” cal. 7,65 con matricola H5606, completa di caricatore, vuoto e inserito nell’arma; 1 pistola semiautomatica marca Pietro Beretta mod. 70 cal. 7,65, con matricola abrasa, completa di n. 1 caricatore rifornito con n. 6 cartucce cal. 7,65 mm; un berretto di lana, di colore nero, contenente un involucro in cellophane trasparente con all’interno 1 caricatore rifornito con n. 6 cartucce cal. 7,65 mm; 37 cartucce cal. 9 corto e 6 bossoli esausti cal. 9 corto; un involucro in cellophane bianco con all’interno 12 cartucce cal. 44 magnum.