Nascondeva la marijuana tra le spine: arrestato 63enne

I carabinieri della stazione di Scordia e dello squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno arrestato un 63enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività info investigativa dei militari si era incentrata sull’operato dell’uomo che, in particolare, veniva descritto come attivissimo spacciatore di sostanze stupefacenti. Per verificare quanto appreso e dopo aver svolto i preliminari accertamenti, i militari lo hanno aspettato al varco attendendo che uscisse dalla sua abitazione. L’uomo nel pomeriggio stava per uscire da casa a bordo del suo scooter sulla cui pedana aveva riposto un pacco. I militari, pertanto, hanno deciso di procedere immediatamente al suo controllo provocando in lui un evidente stato d’ansia a seguito del quale, resosi conto d’essere ormai stato scoperto, ha loro riferito che all’interno della confezione erano contenute due dosi di marijuana. Ovviamente, però, la perquisizione è stata estesa all’abitazione, dove nel giardino antistante, nascosta dietro una pianta spinosa, hanno rinvenuto un primo involucro contenente marijuana. Nel prosieguo della ricerca all’interno dell’abitazione i militari hanno poi rinvenuto altre due confezioni sottovuoto contenenti la medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di 150 grammi circa, nonché il materiale per il confezionamento delle singole dosi, una macchina per sottovuoto ed un bilancino di precisione. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.