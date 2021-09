Nascondeva le dosi di marijuana sotto un cumulo di pietre: arrestato pusher

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile hanno arrestato a Bronte, un 28enne e denunciato un 30enne, entrambi del posto, perché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un’estemporanea quanto efficace attività info investigativa ha portato i militari a Bronte, dove, in particolare, era stata loro segnalata la vivace operosità di uno spacciatore, sospettato di detenere droga all’interno di alcuni immobili a lui in uso. Hanno così prima osservato a distanza il personaggio in questione, il quale insieme a un altro uomo stava percorrendo la via Otranto, sin quando hanno fatto insieme il loro ingresso in un edificio apparentemente disabitato. I militari hanno quindi fatto ingresso all'interno dell'immobile, rinvenendo una singola dose di marijuana nelle tasche del suo accompagnatore, ritrovando inoltreil materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi e due bilancini di precisione. I militari hanno quindi esteso la perquisizione alla vicina abitazione dell’arrestato e delle sue pertinenze, consentendogli così di rinvenire alcuni barattoli nella corte esterna, occultati sotto una catasta di pietre, al cui interno erano contenute complessivamente 116 dosi di marijuana, già singolarmente confezionate per la vendita al minuto. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.