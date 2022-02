Nascondeva marijuana dentro una tubatura della sua abitazione: arrestato

Nel pomeriggio del 10 febbraio scorso, agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato un 20enne, cittadino della Sierra Leone, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. A seguito della segnalazione di diversi cittadini relativa a una probabile attività di spaccio gestita da un cittadino straniero, i poliziotti hanno dato vita a un servizio di appostamento e osservazione nei pressi del domicilio del sospettato e quando hanno deciso di identificarlo e controllarlo, si è mostrato particolarmente nervoso, tanto da spingere gli operatori ad approfondire l’accertamento, procedendo a una perquisizione personale e domiciliare, a seguito della quale è stata effettivamente rinvenuta della droga. Nascosti all’interno di una tubatura dell’abitazione, sono stati ritrovati e sequestrati 36 grammi di marijuana, contenuti in un sacchetto di plastica, e 16 grammi della medesima sostanza suddivisi in 18 dosi confezionati con carta stagnola, già pronte per lo spaccio. Tutta la droga è stata sequestrata, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.