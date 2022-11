Nascondeva marijuana e cocaina in casa: arrestato spacciatore a Librino

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato il 20enne L. F poiché per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e cocaina. Personale della sezione antidroga della squadra mobile ha eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento nel quartiere Librino che era nella esclusiva disponibilità del giovane catanese.

Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto, all’interno dell’abitazione, gli operatori sono riusciti a trovare 13 involucri in plastica trasparente con all’interno marijuana per un peso complessivo pari a 6,719 kg e due involucri in plastica con all’interno sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 230 grammi.

Nello stesso luogo, inoltre, sono stati rinvenuti diversi oggetti idonei al taglio e al confezionamento della sostanza come pentole, bicarbonato di sodio, guanti in lattice, carta stagnola, macchina per sottovuoto, bilancia, buste in plastica. L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato associato alla Casa circondariale di Catania di piazza Lanza.