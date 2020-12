Natale 2020, i trattamenti per rimettersi in forma che troveremo sotto l’albero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La medicina estetica sotto l’albero. Anche per il Natale 2020 i trattamenti non invasivi di rimodellamento corporeo vedono un’impennata di richieste, in particolare si cerca un pacchetto completo da regalare all’interno degli studi medici, sempre più attenti a questi trend e all’utilizzo della tecnologia per la remise en forme. Percorsi personalizzati per terminare al meglio un anno complicato, in cui uomini e donne hanno maturato il desiderio di prendersi sempre più cura di se stessi. Tonificazione in meno di trenta minuti e oltre 20.000 contrazioni grazie a Schwarzy, l’ultimo dispositivo presentato da Deka che con programmi personalizzati agisce su 3 livelli di stimolazione muscolare (aerobico, rimodellamento e potenziamento). Utilizzato in sinergia con Onda Coolwaves, che emette speciali microonde, le Coolwaves®, ne potenzia gli effetti su adiposità, cellulite e rilassamento cutaneo. Un percorso con trattamenti mirati, Schwarzy non solo potenzia e tonifica i nostri muscoli ma aiuta a migliorare la qualità della vita con un perfezionamento della postura che con la stimolazione magnetica ad alta intensità si è in grado di ottenere. Il dispositivo non è invasivo, agisce su addome, glutei, braccia e gambe, provocando contrazioni muscolari indotte da un campo elettricomagnetico . Questa stimolazione è di tipo “sovramassimale”, ossia superiore a quella raggiungibile volontariamente dal paziente, e garantisce risultati eccellenti. Il trattamento è indolore poiché non vi è passaggio di corrente elettrica attraverso la pelle. Onda Coolwaves agisce, invece, in modo mirato sugli accumuli adiposi localizzati, soprattutto nelle zone più critiche del corpo, quali braccia, glutei, fianchi, addome e in modo sicuro e non invasivo grazie ai manipoli, “Deep” e “Shallow” che trasferiscono le Coolwaves® in diverse profondità per la modulazione e l’adattamento perfetto al paziente, al tipo di trattamento e alla zona da trattare, compreso il sottomento, zona critica sempre più visibile soprattutto durante le video chiamate di questo periodo. Miglioramento della cellulite e della lassità cutanea completano il quadro dei benefici effetti di questa tecnologia. Tra i primi ad utilizzare il nuovo sistema Schwarzy in sinergia con Onda Coolwaves il Dottor Massimo Gualerzi, Medico Cardiologo, Co-fondatore e Direttore Scientifico di The Longevity Suite, con sedi a Parma e Milano che dichiara: “I pazienti richiedono sempre più spesso e, soprattutto nell’avvicinarsi delle vacanze natalizie, se sia possibile perdere peso, intervenire sulle adiposità localizzate senza trascurare il tono muscolare. Oggi finalmente possiamo suggerire percorsi studiati sul fisico di ogni paziente per migliorare bellezza esteriore ma anche il benessere grazie alle tecnologie di ultima generazione sempre più a supporto dei pazienti che richiedono trattamenti non invasivi ma efficaci”. - Trovare un dono sotto l’albero scatena il buonumore, porta a pensieri positivi e stimola la voglia di avere cura di se stessi. L’idea di regalare un trattamento non riguarda solo il proprio partner, ma anche un’amica o la mamma - “Con Schwarzy è possibile raggiungere contrazioni muscolari ampie e profonde agendo su diverse parti del corpo come addome, braccia, gambe e glutei. Il trattamento è veloce, spesso sono sufficienti 6 o 8 sedute di circa 20/30 minuti da ripetere 2 volte alla settimana per vedere i primi risultati e vedere le aree trattate rassodate” continua il Dottor Gualerzi, “Schwarzy è assolutamente complementare a Onda Coolwaves nel trattamento di rimodellamento del corpo che permette di intervenire sui muscoli e su cellulite, adipe localizzata e lassità. Ideale è sottoporsi a 1 seduta al mese con Onda alternando 1/2 volte a settimana con Schwarzy per una remise en forme che sta riscuotendo successo sia tra gli uomini che le donne.” Stiamo attraversando anche un periodo difficile, imprevedibile ed incerto, per questo è molto importante ascoltare il nostro corpo e poi coccolarlo anche con i giusti alleati di bellezza. Nuove tecnologie per trattamenti multifunzionali possono essere utilizzate in base alle proprie esigenze, per realizzare il proprio desiderio di bellezza. “Oggi nell’attuale periodo che stiamo vivendo, con palestre chiuse e smart working, sempre più pazienti richiedono percorsi di trattamenti di medicina estetica non invasiva da sperimentare per rigenerarsi e regalare o regalarsi così un momento di benessere per Natale” – afferma il Dottor Carmine Andrea Nunziata, Chirurgo Plastico con studio a Napoli. “Presso il nostro studio è possibile sottoporsi a percorsi di trattamenti personalizzati, sicuri e non invasivi in grado di contrastare inestetismi come cellulite, lassità e adiposità localizzata. Onda Coolwaves è il dispositivo per eccellenza che prevede un ciclo di pochi trattamenti che possono essere fatti in qualsiasi momento dell’anno e senza tempi di recupero post trattamento. Con Onda è inoltre possibile agire con sole 4 sedute, di 7/10 minuti, contrastare e ridurre l’adiposità del doppio mento che spesso comporta un grave disagio agendo direttamente sulle cellule adipose e la lassità, riducendo il grasso sottocutaneo accumulato e restituendo elasticità e compattezza al tessuto epidermico” continua e conclude il Dottor Nunziata “In perfetta sinergia con Onda Coolwaves consiglio Schwarzy per coloro che vogliono potenziare i muscoli, ma soprattutto a coloro che intendono migliorare la propria qualità di vita e il proprio benessere generale”. Schwarzy e Onda Coolwaves sono l’approccio innovativo e all’avanguardia della medicina estetica non invasiva dove l’innovazione tecnologica è al servizio della bellezza per una nuova beauty routine che mira ad “interventi” mirati per eliminare le adiposità localizzate, trattare la cellulite e tonificare i muscoli. Ogni trattamento è personalizzato e proposto non solo per cancellare il singolo inestetismo, ma per trovare la giusta armonia e una nuova bellezza naturale e unica.