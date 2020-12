Natale 2020, presentazione del programma: 14 spettacoli in diretta streaming

Domani giovedi 17 dicembre alle ore 11,00, presso Palazzo degli elefanti, il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore agli eventi culturali Barbara Mirabella e il responsabile della Direzione comunale Cultura e rete museale Paolo Di Caro, presenteranno il programma dell’Amministrazione Comunale per le prossime festività natalizie e di fine anno, rimodulato in modalità digitale e a distanza causa emergenza Covid-19, per valorizzare la contaminazione fra teatro e turismo, un progetto cofinanziato dall’assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. 14 spettacoli in diretta streaming con altrettanti palcoscenici naturali immersi nello spettacolo dei beni architettonici e monumentali cittadini: dal Giardino Bellini, fino al Castello Ursino, passando per Casa Verga, Teatro Massimo, Biblioteca Ursino Recupero, Monastero dei Benedettini e altri siti.