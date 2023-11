Manovra regionale, 20 mila euro a Catania per le festività natalizie

“Un piccolo contributo per la città di Catania per dare luci e colori alle festività natalizie, ma soprattutto per regalare alla comunità catanese la fondamentale promozione culturale e turistica proprio in vista delle prossime festività”. Così il capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Castiglione, rende noto come nella finanziaria approvata dalla giunta regionale sia stato inserito un contributo di 20 mila euro per la città di Catania ed in particolare per iniziative di promozione culturale e turistica del territorio in occasione delle festività natalizie, che si aggiunge a quelli per il Teatro Bellini e per il capodanno.

“Andando oltre alle polemiche degli ultimi giorni su musica, concerti e lustrini. Siamo convinti che questo contributo possa servire alla promozione della città di Catania in un periodo che, anche grazie alle temperature decisamente poco invernali, possa invogliare i turisti a passare le festività alle pendici dell’Etna e, nello stesso tempo, regali ai catanesi una città natalizia e festosa”.