Trascorre la notte di Natale disperso sui Nebrodi, grave un escursionista

Lo hanno cercato per tutta la notte e solo la mattina del 25 dicembre per fortuna è stato ritrovato. Disavventura per un biker 50enne, residente a Mascali in provincia di Catania, che la sera del 24 dicembre si è perso nel bosco di Malabotta nel cuore dei Nebrodi. Sono intervenute le squadre dei tecnici della stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, dei militari del SAGF del comando provinciale di Catania della guardia di finanza e dei volontari dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno battuto i sentieri della zona di ricerca, supportati in remoto dai CoR e dai TeR, i Coordinatori e i Tecnici di Ricerca del CNSAS. Alle 7 di mattina, una seconda squadra della stazione Etna Sud del SASS ha raggiunto il luogo d'intervento e continuato le ricerche, fino al ritrovamento del biker da parte dei vigili del fuoco. Il malcapitato è stato infine affidato ai sanitari del 118 e trasportato in elisoccorso al policlinico e successivamente in ambulanza all'ospedale Papardo. Le sue condizioni sono gravi.