Librino, la Misericordia conclude le iniziative di Natale

Si è concluso lo scorso 6 gennaio l’evento organizzato dalla Misericordia di Librino “Natale a Librino 2023”, che ha visto la partecipazione dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Catania, Bruno Brucchieri. L’iniziativa, avviata il giorno dell’Immacolata con l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, ha visto l’organizzazione di una serie di appuntamenti che, per un mese, hanno animato il quartiere, coinvolgendo oltre 1200 bambini e circa 800 adulti.

La Casa di Babbo Natale, realizzata e animata quotidianamente dai Volontari della Misericordia di Librino, è stata invasa da bambini e famiglie. Grandi e piccini hanno posato per i selfie con Babbo Natale, Mamma Natale e gli Elfi Volontari. Per i bambini è stato anche possibile scrivere la classica letterina a Santa Claus e spedirla con uno specifico “canale preferenziale". E c'era poi l'angolo giochi, quello del make up e lo spazio dedicato al presepe, fra musiche natalizie e luci colorate. Tanti laboratori per grandi e piccini, feste, cene di convivialità, tombola e doni della befana, ma anche una gita nel presepe vivente di Giarratana, per far vivere alle famiglie di Librino un momento di spensieratezza e di allegria. Oltre alle tantissime famiglie, hanno visitato la Casa di Babbo Natale gli alunni dell’Istituto Comprensivo Angelo Musco, dell’Istituto Mary Poppins, la Cooperativa il Girasole di Picanello e la Cooperativa di persone con disabilità Punto&Accapo. Le attività, organizzate in collaborazione con la Parrocchia Resurrezione del Signore, sono state promosse dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Catania e dal Centro Servizi Volontariato Etneo.