Pranzo di solidarietà in Municipio promosso dal Consiglio comunale

Circa ottanta persone indigenti o senza fissa dimora hanno aderito al pranzo di solidarietà che si svolto nella Corte di Palazzo degli elefanti su iniziativa della presidenza del consiglio comunale di Catania in collaborazione con l’associazione onlus "Per Servire La Vita" e gli operatori dell’unità di strada dei servizi sociali comunali. A servire ai tavoli i bisognosi, i consiglieri comunali, in testa il presidente Sebastiano Anastasi:

”Un momento di servizio e riflessione per queste festività natalizie - ha detto Anastasi - a favore dei nostri concittadini meno fortunati, che ci fa capire ancora di più l’importanza e il significato del nostro ruolo di vicinanza ai bisognosi come esempio di solidarietà verso i più deboli che deve caratterizzare il mandato del consiglio e dell’Amministrazione Comunale”. Con il presidente del civico consesso hanno partecipato al pranzo di solidarietà i consiglieri comunali Miraglia, Monteleone, Latino, Spoto, Barbagallo, Bonaccorsi, Scalia e gli assessori Gelsomino, Petralia e Brucchieri.

Sempre su iniziativa del consiglio comunale, Domenica 17 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 nella sede Urp del Comune, al piano terra di palazzo degli elefanti, medici specialisti volontari effettueranno screening sanitari gratuiti alla cittadinanza, quale azione di solidarietà.