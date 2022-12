Operazione Buon Natale sicuro dei carabinieri, multe per 83 mila euro ad automobilisti non in regola

Nell’ambito dell’operazione "Buon Natale sicuro”, i carabinieri di Catania hanno intensificato i controlli per verificare il rispetto delle norme igienico - sanitarie nelle attività commerciali e delle norme del codice della strada. Nel corso dell’attività i militari hanno scoperto che un locale, nelle vicinanze della stazione centrale, aveva un laboratorio per la lavorazione delle carni con carenze igienico- sanitarie. Il titolare del locale è stato segnalato all’ASP. I carabinieri hanno anche verificato la regolarità di 25 veicoli e identificato 53 persone. Diciannove le sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di oltre 17mila euro con il fermo amministrativo di 7 automezzi. I carabinieri del nucleo radiomobile, hanno anche riscontrato 13 casi di guida senza patente, che hanno comportato sanzioni per oltre 66 mila euro. Tra le scuse più fantasiose addotte dai multati per guida senza patente, vince il signore che ha spiegato ai carabinieri di non aver potuto conseguire la patente di guida perchè ha trascorso in carcere gran parte della sua vita.