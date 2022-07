Naturosa Maratona, al via le iscrizioni per l'evento in programma a dicembre

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla quinta edizione della Naturosa Maratona di Catania 2022, in programma l'11 dicembre. La manifestazione è organizzata dall’Asd Atletica Sicilia del presidente Santi Monasteri, con il patrocinio del Comune di Catania, del Coni Sicilia, sotto l'egida della Fidal Sicilia e la supervisione del G.G.G. di Catania Alfio Vittorio Pistritto.

Un'edizione nel segno della continuità, dopo la ripartenza dello scorso anno, guardando al futuro con ottimismo e nell'attesa di svelare interessanti novità. Confermate la partenza e l'arrivo dal viale Kennedy, dove a stagione estiva conclusa, riprenderanno i lavori di riqualificazione, destinati a migliorare la sicurezza, l’illuminazione e la fruibilità.

Nel frattempo si sta "lavorando" sul suggestivo passaggio in città, una manovra di avvicinamento che non può che fare bene a tutti, organizzatori e amministrazione comunale con in testa l'assessore allo sport Sergio Parisi e infine alla città stessa. Attualmente (e fino al 31 agosto) per iscriversi, bisogna versare la quota di 35 euro per la Maratona, 22 euro per la mezza maratona e 10 euro per la 10.5 chilometri. Le iscrizioni sono aperte e a partire da oggi potranno effettuarsi online (senza costi aggiuntivi) attraverso il portale iscrizioni www.enternow.it.