Naufragio a Crotone, in azione anche un elicottero da Catania

Anche un elicottero AW 139 della base aeromobili di Catania tra i mezzi della Guardia Costiera che da questa notte, sono impegnati lungo le coste del Crotonese per soccorrere alcuni naufraghi caduti in mare da un barcone.

La Guardia Costiera di Reggio Calabria, che sta coordinando le attività di ricerca e soccorso in mare, ha inviato in zona due motovedette SAR Classe 300, provenienti da Crotone e Roccella Jonica, e un elicottero AW 139 dalla Base Aeromobili di Catania. Le condizioni meteo in zona sono particolarmente avverse.

Almeno 59 i migranti morti nel naufragio avvenuto all'alba al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. Sono 26 uomini, 21 donne e 12 minori le vittime. L'imbarcazione sarebbe finita contro gli scogli a causa del mare agitato.

Sono 81 invece i migranti salvati, di cui 59 portati nel locale Centro di accoglienza per Richiedenti Asilo (Cara) di Isola Capo Rizzuto e 22 che necessitano di cure mediche al Pronto Soccorso. La stima delle persone presenti a bordo dell'imbarcazione è di 160-180 migranti di diverse nazionalità: afghani, pachistani, turchi e somali. Tra i sopravvissuti sedici sono attualmente ricoverati, uno è in rianimazione.