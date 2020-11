Negozio di bici non rispettava i protocolli e le linee guida anti-Covid

Controlli della squadra amministrativa del ommissariato “centrale”, lo scorso 4 novembre, presso esercizi commerciali. E' stato accertato che presso un’attività di vendite e riparazioni biciclette, nel centro cittadino, non veniva rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro tra le tre persone presenti e, inoltre, i clienti erano privi di mascherina. Gli ingressi non avvenivano in maniera dilazionata e non si impediva di sostare all’interno del locale più del tempo necessario per gli acquisti. Il tutto avveniva violando i protocolli e le linee guida idonei a prevenire e/o ridurre il rischio di contagio. Il titolare del negozio è stato sanzionato per la somma di euro 400,00 con la relativa chiusura dell’’esercizio per cinque giorni.