Negozio di tatuaggi abusivo con inchiostri scaduti: attività chiusa e denuncia per il titolare

Nei giorni scorsi, la polizia ha condotto un'ampia operazione di rafforzamento dei servizi nelle periferie urbane, mirata alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e dell'illegalità. Gli sforzi si sono concentrati nelle zone di Cibali e San Giovanni Galermo, coordinati dal commissariato sezionale di Nesima e supportati da operatori della polizia scientifica e della polizia locale.

Durante questa operazione, le forze dell'ordine hanno eseguito controlli su strada e in esercizi commerciali, con un totale di 9 veicoli, 33 persone e 6 esercizi commerciali sottoposti a verifica. Numerose sanzioni al codice della strada sono state comminate, e sono stati effettuati 4 fermi e sequestri amministrativi di motoveicoli. Questi ultimi sono stati confiscati a conducenti che circolavano senza patente, senza assicurazione o senza il casco. In un caso particolare, durante un controllo su strada in via Fratelli Gualandi, è stato scoperto un uomo in possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana. In aggiunta alla segnalazione in Prefettura come previsto dalla legge, è stata ritirata la sua patente di guida per 30 giorni.

Durante l'operazione, sono stati effettuati controlli su pregiudicati, tra cui due individui già sottoposti a misure di prevenzione dell'avviso orale che si trovavano in compagnia di altri pregiudicati. Questo comportamento ha portato alla segnalazione alla Divisione Anticrimine della Questura per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura. Gli agenti del commissariato hanno anche ispezionato un esercizio commerciale specializzato nella realizzazione di tatuaggi. Dopo le verifiche, è emerso che il negozio era totalmente abusivo e privo di qualsiasi misura igienico-sanitaria, mettendo a rischio la salute dei clienti e la potenziale trasmissione di malattie infettive.

Durante l'ispezione è stato rilevato l'uso di inchiostri privi di tracciabilità, alcuni dei quali scaduti. L'operazione di tatuaggio è stata immediatamente interrotta, e sia gli inchiostri che l'attrezzatura sono stati sequestrati. L'immobile è stato sequestrato, e il titolare è stato indagato in stato di libertà per reati quali esercizio abusivo di una professione e gestione illegale di rifiuti speciali, tra cui aghi sporchi di sangue, che sono stati posti sotto sequestro. Inoltre, i poliziotti, insieme al personale della polizia locale, hanno contestato la mancanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) e l'assenza di iscrizione al registro delle imprese artigiane, infliggendo sanzioni per un importo complessivo di 11.582 euro.

Infine gli agenti del commissariato Nesima hanno denunciato due individui responsabili dell'occupazione abusiva di diversi appartamenti di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari.