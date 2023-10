Neonata morta in culla, indaga la polizia: disposta l'autopsia

Sarebbe morta nel sonno la neonata di soli tre mesi, figlia di una giovane coppia residente a Guardia Mangano, frazione di Acireale. Sul caso indaga la polizia del commissariato di Acireale che ha posto sotto sequestro l'abitazione, nei pressi della stazione ferroviaria, per le indagini del caso e l'accertamento di eventuali responsabilità a carico dei genitori.

La magistratura ha disposto il sequestro della salma che è stata trasferita all’obitorio del Policlinico per l’esame autoptico. Secondo le prime indiscrezioni, la neonata sarebbe arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, già priva di vita. Dai primi rilievi non sarebbero emerse criticità e sul corpo della bambina non ci sarebbero segni di maltrattamenti.