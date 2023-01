Neonata muore al Garibaldi dopo tre giorni dalla nascita, il legale dei genitori: "Attendiamo l'esito dell'autopsia"

"E' stata aperta un’istruttoria per capire cosa è successo. Siamo fiduciosi nel lavoro degli organi competenti a cui daremo la più ampia collaborazione". E' quanto fanno sapere dall'ospedale Garibaldi in merito al caso della neonata morta dopo tre soli giorni dalla nascita. Syria, così si chiamava, era nata tra le 39 e le 40 settimane di gravidanza. A distanza di pochi giorni, però, il suo cuore ha smesso di battere. I genitori della piccola hanno intrapreso le vie legali per comprendere le ragioni dell’improvviso decesso. L'avvocato Antonio Cozza, raggiunto telefonicamente, spiega a CataniaToday che "la denuncia è stata un atto dovuto, in quanto qualcosa è accaduto, visto che la bambina è deceduta dopo soli tre giorni dalla nascita". "I familiari chiedono che venga approfondito quanto accaduto - conclude il legale - e attendiamo l'esito dell'autopsia".