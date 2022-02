Covid, neonata prematura in Ecmo a Catania torna negativa dopo 20 giorni

E' risultata negativa ai test molecolari una piccola di quattro mesi nata estremamente prematura - di 27 settimane e appena 800 grammi di peso - colpita dal Covid e sottoposta nell'ospedale San Marco di Catania alla tecnica della circolazione extracorporea pediatrica (Ecmo) nell'Unita operativa complessa di Neonatologia e Utin., diretta da Raffaele Falsaperla. Lo rende noto l'azienda universitaria del Policlinico etneo, col direttore generale, Gaetano Sirna, sottolineando di "avere raggiunto un primo importante risultato dopo la delicata decisione di sottoporre la neonata ad Ecmo, primo caso in assoluto trattato" nel nosocomio.

La piccola è stata trasferita nel reparto di Terapia intensiva neonatale del centro cardiologico pediatrico Mediterraneo di Taormina, diretto da Sasha Agati, "in attesa che suoi piccoli organi si riprendano e possa tornare a respirare in autonomia". La scelta viene definita dall'azienda ospedaliera "coraggiosa e tuttavia necessaria poiche' la fragilità dei suoi polmoni non consentiva una risposta alle cure convenzionali".

"La neonata per tutti i 20 giorni in cui è stata positiva al virus - spiegano dal San Marco - e' stata sottoposta a tutte le cure del caso ed è stata monitorata costantemente e amorevolmente dal personale ospedaliero". "Le condizioni della piccola - conclude la nota dell'azienda - per il momento restano stazionarie, anche se tra i medici c'è cauto ottimismo dopo questo primo step, nella speranza che presto possa finalmente tornare a casa e ritrovare l'affetto della sua famiglia".