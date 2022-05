Neonato abbandonato, si indaga per trovare la madre: il cordone ombelicale era legato con una molletta

Il vagito del neonato abbandonato ieri in via Rametta sembrava quasi il verso di un gattino. Così ha riferito al 112 la donna che lo ha ritrovato intorno alle ore 16 di ieri, chiedendo immediatamente l'intervento dei carabinieri. In un pomeriggio di quasi estate, non erano molte le persone in giro tra i vicoli dei Cappuccini. Siamo a pochi passi dall'ospedale Ferrarotto. Subito dopo c'è il pronto soccorso veterinario, attivo h24. Chi ha lasciato qui quella cesta, con il bambino avvolto nelle coperte ancora sporche di sangue, voleva che fosse ritrovato a stretto giro.

In foto lo slargo di via Rametta

Il vice brigadiere Giuseppe Bonaventura e l'appuntato scelto Oreste Calcagno sono intervenuti sul posto in pochi minuti, portando il bimbo nella loro auto in attesa dell'intervento del 118. Le foto di rito necessarie alle indagini e poi la corsa verso l'ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il parto casalingo avvenuto poche ore prima

"Il piccolo è in buona salute - spiega oggi Piercarmine Sica, comandante del reparto operativo del comando provinciale etneo - e stiamo indagando a 360 gradi per identificare l'autore del gesto. Le telecamere in zona sono poche, non ci aiutano molto. Pensiamo che il parto sia avvenuto poche ore prima (si attende il referto medico, ndr) e tutto lascia pensare che dietro un gesto simile ci sia una complessa vicenda umana. Ricordiamo che oggi è possibile partorire in anonimato, in ospedale, grazie al dpr 396/2000, art. 30. Tutelando così la salute della madre e del nascituro anche senza effettuare il successivo riconoscimento". Tutto fa supporre, invece, una cornice casalinga per il travaglio, con condizioni igieniche sicuramente precarie.

Il luogo esatto in cui è stato abbandonato il neonato

L'autore del gesto potrebbe risiedere nel quartiere

Chi si è disfatto del neonato risiede in zona? Un particolare potrebbe farlo supporre, anche se attualmente privo di evidenza investigativa. Il bambino è stato abbandonato dietro le mura diroccate della Direzione manutenzioni autoparco e viabilità del comune di Catania. Che sono in questo stato da appena due giorni, in seguito ad un incidente stradale. Chi deve compiere un gesto del genere ha i secondi contati, non può permettersi errori, anche se la mente non è lucida. Magari aveva già adocchiato questo riparo ed è andato a colpo sicuro, scartando le strette "vanedde" dove è praticamente impossibile passare inosservati in pieno giorno.

Il precedente di Ragusa

Negli ultimi dieci anni non si era verificato in città alcun caso analogo. Per trovare un precedente in Sicilia orientale è necessario tornare al 7 novembre del 2020. Il piccolo Vittorio Fortunato, che fu successivamente riaffidato alla madre dopo l'adozione, fu messo in strada dal padre naturale dentro un sacchetto di plastica. Ma non si trattò di un vero abbandono: l'uomo "finse" di aver trovato il bimbo nei pressi della sua macelleria perchè non voleva riconoscerlo, in quanto nato da una relazione clandestina. In uno scenario ancora aperto, è bene tenere a mente che chi ha compiuto questo gesto disperato potrebbe non essere la stessa persona che ha messo al mondo il bambino.