Nesima, arrestato uno spacciatore e sanzionati sette "camion dei panini"

Un insolito viavai di persone davanti all'androne di un’abitazione di Nesima, ha insospettito i poliziotti impegnati in un servizio di controllo del territorio. In particolare, un 26enne già gravato da diversi precedenti per reati in materia di stupefacenti, è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Trovate 20 bustine in plastica contenenti marijuana, pronte per essere vendute, oltre alla somma di 490 euro, in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio, e ad una piccola radio ricetrasmittente, utilizzata per comunicare con le “vedette”. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato posto agli arresti domiciliari.

Il servizio, coordinato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Nesima, ha riguardato anche i “Food truck”, i furgoni ambulanti per la somministrazione di bevande e alimenti, presenti nel piazzale della piscina comunale. I poliziotti del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale insieme con il personale della polizia amministrativa della questura, della polizia locale, nonché dell’Asp di Catania e dell’Ispettorato del lavoro, hanno posto particolare attenzione al rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e, con la polizia locale, alla regolarità circa l’occupazione del suolo pubblico e dei lavoratori impiegati nelle attività.

Le 7 attività presenti nell’area sono state controllate e sanzionate per la mancanza di documenti relativi a Scia e per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, come pure per carenze igienico-sanitarie. In una delle paninerie è stata accertata la presenza irregolare di tre dei quattro lavoratori presenti. È stato pertanto disposto un provvedimento di sospensione delle attività. Complessivamente, sono state elevate sanzioni per circa 33mila euro, mentre sono stati sequestrati 33 tavoli e 119 sedie.

Il controllo del territorio nel quartiere Nesima ha portato all’identificazione di 91 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, 54 veicoli con l’elevazione di diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, prevalentemente per guida senza casco, mancanza di copertura assicurativa e revisione periodica dei mezzi.