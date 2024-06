Nesima, chiosco bar frequentato da pregiudicati: chiuso per sette giorni

I poliziotti del commissariato di Nesima hanno eseguito un provvedimento, emesso dal questore, che ha disposto la sospensione dell’attività e la chiusura per 7 giorni di un chiosco - bar del viale Mario Rapisardi. Dai numerosi controlli eseguiti in un significativo arco temporale è emerso come il locale fosse assiduamente frequentato da clienti con svariati precedenti di polizia.

Sulla base degli accertamenti effettuati dagli agenti e ultimata l’attività istruttoria, svolta dalla polizia amministrativa, il questore ha disposto la temporanea sospensione dell’attività commerciale e l’apposizione dei sigilli, sulla base della normativa che consente la momentanea chiusura di un esercizio pubblico, abituale ritrovo di persone pregiudicate.