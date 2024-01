Nesima, nascondeva in casa la droga e oltre 5 mila euro in contanti provento di spaccio

La polizia ha arrestato un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, hashish e cocaina. Nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile hanno eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento nel quartiere Nesima.

All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno trovato diversi involucri in plastica trasparente con all’interno la marijuana per un peso complessivo di 504 grammi, hashish per un peso complessivo di 167 grammi e 0,75 grammi di cocaina. Recuperati e sequestrati anche alcuni oggetti idonei al confezionamento della droga in dosi, due bilancini di precisione e buste in cellophane. È stata inoltre sottoposta a sequestro la somma di 5610 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.