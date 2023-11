Nesima, una panchina decorata per ricordare la piccola Claudia e le vittime della circonvallazione

Un panchina bianca decorata con tante farfalle azzurre per ricordare che, attraversando la circonvallazione di Catania, si può morire. Un gesto d'amore, voluto dalla mamma di Claudia Russo che, il 17 novembre di tre anni fa, ha perso la vita a soli 14 anni in un tragico incidente nei pressi del rione Nesima.

"Non c'è giorno che Claudia non sia con me, con noi", dice Donatella Marziano, mamma della quattordicenne, indicando l'altra sua figlia e le tante amiche e compagne di scuola che stamani hanno voluto essere presenti alla decorazione della panchina bianca posta dal consiglio del V municipio, all'indomani della morte di Claudia, nello slargo senza nome di Nesima superiore, a due passi dallo spettro del Pala Nesima e a pochi metri dal luogo dello schianto.

"Siamo andati via dal quartiere poco tempo dopo l'incidente, torniamo qui per ricordare la mia bambina e per fare sempre opera di sensibilizzazione. Quest'anno ho chiesto la collaborazione del Liceo artistico statale "M.M. Lazzaro" e oggi le ragazze stanno decorando la panchine con le farfalle azzurre che tanto piacevano a Claudia. Parlare, ricordare, raccomandare e non smettere di chiedere sicurezza è il compito di chi resta e se ancora si può morire su questa circonvallazione, allora dobbiamo continuare a chiedere forte che le cose cambino e che magari a chi ha investito e ucciso una innocente la patente non sia restituita dopo una breve sospensione", racconta mamma Donatella.

A decorare la panchina per Claudia e per le vittime della strada sono le studentesse del "Lazzaro", Martina Neri, Alessandra Di Mauro, Federica Gulizia, Gaia Lizzio e Giulia Garozzo, coordinate dalla docente di discipline pittoriche Sissi Artuso.

"Ho voluto essere presente qui oggi perché il tema della sicurezza stradale in tutto il V municipio e in particolare a Nesima è una priorità. Gli incidenti, specie sulla circonvallazione sono tanti e proprio per questo chiediamo che i semafori pedonali siano di più è più visibili. Qui la gente attraversa la circonvallazione ogni giorno più volte, anche solo per andare in farmacia o andare a fare la spesa", afferma il presidente del V municipio, Antonino Vincenti. "A breve riqualificheremo anche quest'area dove c'è la panchina bianca e vorremo che vi fosse realizzato anche un murale per ricordare le vittime della strada e sensibilizzare al tema della sicurezza stradale", conclude Vincenti.