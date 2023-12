Dodici chili di marijuana in garage e 3 mila euro nella credenza, 29enne arrestato a Nesima

I carabinieri hanno scoperto un garage nel quartiere Nesima adibito a deposito di marijuana. I militari del comando provinciale, con l’ausilio dei colleghi della stazione locale, hanno posto sotto la loro lente d’ingrandimento l’appartamento di un 29enne catanese, in merito al quale avevano ricevuto notizia che nascondesse in casa delle pistole e delle munizioni clandestine.

Giunti nell’appartamento del sospettato, i militari hanno constatato la presenza in casa del 29enne, il quale sin dall’inizio del controllo si è mostrato agitato e nervoso, dando motivo di sospetto agli operanti, i quali hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione, dove non sono state trovate armi né munizioni. Tuttavia i militari sono rimasti incuriositi da un fascio di banconote per un totale di oltre 3mila euro, nascoste all’interno di una tazza in una credenza della cucina e da un mazzo di chiavi in bella vista, appese a un portachiavi sulla parete del soggiorno.

Le chiavi non corrispondevano a quelle di casa e a insospettire ancora di più i carabinieri, è stato il fatto che il giovane non ha fornito spiegazioni in merito a quale locale potessero aprire e soprattutto, ha negato di avere un garage all’interno di quello stabile. I militari hanno voluto approfondire la situazione scendendo al piano interrato del palazzo dove hanno perquisito un garage, dal quale proveniva un forte odore di marijuana. Le chiavi trovate in casa del 29enne sono servite ad aprire la saracinesca del garage, all'interno del quale sono stati trovati ben 12 chili di erba conservati in un armadio, dentro delle grandi buste di plastica.

Nel garage trovati anche bilancini di precisione, diverse bustine di cellophane trasparenti per il confezionamento e un macchinario per l’imballaggio sottovuoto, evidentemente utilizzato per confezionare la droga. Il materiale rinvenuto ha dato prova ai militari del fatto che si trattasse di oggetti finalizzati al confezionamento della droga per lo spaccio e sono stati sequestrati. Anche le banconote trovate in casa del 29enne sono state sequestrate, perché ritenute provento dell’attività di spaccio. Il 29enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto le misure dell’obbligo di firma e dell’obbligo di dimora nella municipalità di residenza.