Neurologia con Stroke Unit, Maimone nuovo direttore dell’Unità operativa

È il dott. Davide Maimone il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia con Stroke Unit dell’Azienda ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro: vincitore della selezione pubblica conclusa nelle scorse settimane, ha iniziato in questi giorni il nuovo incarico. Classe 1959, laureatosi e specializzatosi in Neurologia all’Università di Catania, il dott. Maimone ha conseguito un dottorato in Neuroscienze all’Università di Siena e approfondito gli studi anche all’estero, all’Università di Chicago. La sua attività clinica e di ricerca ha riguardato in particolare la Sclerosi Multipla e la Neuroimmunologia, nel cui campo ha condotto numerosi studi clinici con oltre 150 pubblicazioni.

È stato componente del tavolo tecnico per il PDTA della Sclerosi Multipla promosso dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e proviene dall’Ospedale Garibaldi di Catania. "La struttura complessa di Neurologia dell’Azienda Cannizzaro – spiega il dott. Salvatore Giuffrida, commissario straordinario – svolge un ruolo di primo piano sul territorio. In particolare, in virtù della presenza della Stroke Unit, è centro hub nella rete regionale dell’ictus cerebrale, che viene trattato tempestivamente, anche in collaborazione con i neuroradiologi, evitando danni gravi al paziente. Ma la Neurologia, grazie all’apporto delle professionalità di cui è dotata, gestisce diversi ambulatori specialistici che trattano svariate patologie e ai quali si rivolgono numerosi pazienti. Ringraziamo, a tal proposito, i dirigenti medici che nel periodo di vacatio del Direttore di Struttura hanno assicurato un alto livello nell’erogazione delle prestazioni, nell’ambito sia delle emergenze neurologiche e sia delle patologie neurodegenerative. Siamo certi – conclude Giuffrida – che la competenza e l’esperienza assicurate dal profilo del dott. Maimone possano contribuire ad elevare ulteriormente la qualità dei servizi offerti all’utenza»