Presentata in piazza Europa la nuova opera di Nico Vascellari | Video

"Alba dei tempi" è il nome dell'installazione artistica realizzata da Nico Vascellari nell'ambito del progetto "ART&more by glo". Già lo scorso anno in città erano comparsi gli elefantini colorati, ideati da Ligama. L'opera presentata oggi è ispirata ad alcune pitture rupestri ritrovate in una grotta siciliana: evidente il richiamo al mare e l'idea di arte come esigenza primordiale imprescindibile