Nigeriano sferra pugni alle auto in via Sangiuliano: interviene la polizia

Gli agenti di polizia impegnati nell’attività di controllo del territorio, hanno denunciato ieri in stato di libertà un nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora che aveva molestato numerosi passanti in via Antonino Di Sangiuliano, sferrando anche pugni sulle auto in transito. L’uomo è stato bloccato dagli agenti ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. Motivo per il quale è stato trattenuto presso gli uffici della questura, a disposizione dell’ufficio immigrazione, in attesa del provvedimento di espulsione.