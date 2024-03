Un giovane nigeriano sventa un furto in viale Africa

Un 25enne nigeriano, che lavora come aiuto cuoco in un noto ristorante di Catania, ha sventato un furto in viale Africa. Il giovane si trovava nei pressi dell'ufficio immigrazione della questura per rinnovare il permesso di soggiorno, quando ha notato un'auto parcheggiata con il lunotto posteriore rotto ed un uomo che tentava di portare via uno zaino posto all'interno del veicolo.

Pur rischiando di perdere il proprio turno, il ragazzo ha bloccato lo sportello dell'auto con una gamba e ha attirato l'attenzione delle persone circostanti, tra cui due poliziotti, urlando per fermare il ladro. Gli agenti hanno poi arrestato il ladro, un cittadino tunisino, per tentato furto aggravato.