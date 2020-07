Operazione “Lighthouse of Sicily” contro la mafia nigeriana, i nomi degli arrestati

Di seguito i nomi degli arrestati nell'ambito dell'operazione “Lighthouse of Sicily”:

1. EVBOBUIN Godwin (cl. ‘83), tratto in arresto a Catania;

2. IDEHEN Osaretin (cl. ’76), tratto in arresto a Catania;

3. IGBINEWEKA Ernest (c. ’93), tratto in arresto a Catania;

4. MANNINO Antonio, (cl. ’64), tratto in arresto a Catania;

5. MANNINO Domenico (cl. ’89), tratto in arresto a Catania;

6. MANNINO Salvatore (cl. ‘90), tratto in arresto a Catania;

7. JOHN Benedict (cl. ’91), tratto in arresto a Messina;

8. AKHUAMS Oscar (cl. ’84), tratto in arresto a Messina;

9. OSAGIEDE Ede (cl. ’85), tratto in arresto a Caltanissetta;

10. NJIE Lamin (cl. ’84), tratto in arresto a Caltanissetta;

11. EDITH Eorhbor (cl. ’95), tratta in arresto a Caltanissetta;

12. INEGBENEKHIAN Omon Victor (cl. ’71), tratto in arresto a Caltanissetta;

13. UVWO Joseph (cl. ’77), tratto in arresto a Caltanissetta;

14. MONDAY Cristian (cl. ’99), tratto in arresto a Caltanissetta;

15. SYLVESTER Hope (cl. ’90), tratta in arresto a Caltanissetta;

16. OMONDIAGBE Odion (cl. ’99), tratto in arresto a Caltanissetta;

17. GYAMFI Kosi Prince (cl. ’75), tratto in arresto a Caltanissetta;

18. MURANA Insua (cl. ’98), tratto in arresto a Caltanissetta;

19. OMORAGBON Nosa (cl. ’82), tratto in arresto a Palermo;

20. ALHASSAN Ibrahim (cl. ’87), tratto in arresto a Palermo;

21. RUEBEN Lucky (cl. ’89), tratto in arresto a Palermo;

22. PAYOS Joy (cl. ’82), tratta in arresto a Schiavonea (CS);

23. OSAS Godday (cl. ’95), tratto in arresto a Schiavonea (CS);

24. KELECHI Ozuigbo Stanley (cl. ’82), tratto in arresto a Roma;

25. MONDAY Wisdom (cl. ’98), tratto in arresto a Firenze;

26. ABUMEN Godstime (cl. ’96), tratto in arresto a Vicenza