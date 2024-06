Operazione antidroga "Devozione", i nomi degli arrestati

I reati contestati nell'ambito dell'operazione "Devozione", eseguita dalla questura di Catania, sono: associazione finalizzata al traffico di cocaina, detenzione e porto di armi, spaccio di droga. Durante l'indagine è stata rinvenuta la somma di euro 90.300 in contanti, murata nella parete di un'abitazione. In particolare, è stato individuato un intenso traffico di cocaina sull’asse Calabria-Sicilia. Di seguito i nominativi dei destinatari della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Giuseppe Addamo (cl. 1979) Bruno Cidoni (cl. 1974) Luigi Danilo Garozzo (cl. 1993) Gino Gueli (cl. 1989) Francesco Mannino (cl. 1987) Antonio Pezzano (cl. 1992) Angelo Ribera (cl. 1987) Carmelo Scilio (cl. 1974) Francesco Sedici (cl. 1971) Pietro Sedici (cl. 1990) Salvatore Torrisi (cl. 1963) Santo Vitale (cl. 1964) Pasquale Zangari (cl. 1969)