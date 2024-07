Nomina Pesce Assessore, Villardita: "Le mie congratulazioni ma dissento sulle modalità della scelta"

"Porgo i migliori auguri di buon lavoro al neo assessore al comune di Catania Massimo Pesce, soggetto dall’autorevole profilo politico e di indiscussa competenza amministrativa". E' quanto dichiara in una nota il vice segretario provinciale di Forza Italia a Catania, Antonio Villardita. "Ciononostante - aggiunge - non posso che prendere le distanze dalle modalità con cui è stata concepita tale nomina, anche alla luce delle criticità sollevate dai rappresentanti dei cittadini e del partito eletti in Consiglio comunale. Un partito aperto, plurale, che ha come caposaldo dei valori a cui è ispirato la capacità di mettere al centro la dialettica tra le parti, non può permettersi di ratificare scelte che non rappresentano la sintesi ideale tra tutte le anime che lo compongono e che in maniera metodica e sistematica contribuiscono agli ottimali risultati conseguiti da Forza Italia in provincia di Catania".