COMUNICATO STAMPA Catania, Italia – 11 Maggio 2024 - La Galleria Koart di Catania presenta la mostra "NON SI PUNISCONO GLI ERRORI DEL CUORE – Collage Analogico" dell'artista Demetrio Di Grado. Demetrio Di Grado è noto per il suo approccio originale e inedito al collage analogico. "Nel corso degli anni, la ricerca di Demetrio Di Grado ha mantenuto una coerenza linguistica che si è rivelata fondamentale nell'esplorare le tematiche salienti della contemporaneità. Attraverso un linguaggio artistico riconoscibile e originale, ha esplorato con cinico sarcasmo e una forte dose di eleganza new romantic le molteplici sfaccettature della condizione umana nel contesto sociale attuale. Questa coerenza non solo ha aggiunto profondità e significato alle sue opere, ma ha fornito anche il codice interpretativo per entrare nella sua narrazione artistica", afferma Francesco Piazza, curatore della mostra. Il lavoro di Di Grado esplora le complessità dell'esperienza umana, con particolare attenzione al contrasto tra il desiderio del cuore e la realtà dei fatti. "I volti ipnotizzati dai miraggi di una felicità fasulla, eternamente desiderosa di approvazione esterna, riflettono il dilemma di un conflitto irrisolvibile tra fervidi desideri e conseguenze ineluttabili, tra l'impulso del cuore e la cruda realtà dei fatti", continua il curatore. Questa mostra coincide con il World Collage Day, che ha luogo ogni anno il secondo sabato di maggio. Lanciato da Kolaj Magazine nel 2018, questa giornata invita artisti e luoghi d'arte a tenere eventi per celebrare il collage, promuovendo nuove forme e nuovi modi di pensare. Demetrio Di Grado partecipa a questo evento tornando a Catania presso la Galleria Koart, presentando nuovi collage analogici inediti. L'inaugurazione della mostra è fissata per l'11 Maggio 2024 alle 18.30 con ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni, contattare la galleria o visitare il sito web per aggiornamenti sugli eventi correlati alla mostra. Non si puniscono gli errori del cuore di Demetrio Di Grado a cura di Francesco Piazza Ko Art - Unconventional Place Via San Michele, 28 - Catania dal 11 Maggio al 09 Giugno 2024 Opening 11 Maggio ’24 dalle ore 18.30 alle 20.30 - Ingresso libero Orari: da martedì a sabato ore 16.00 - 20.00 mattina solo su prenotazione. Informazioni: info@galleriakoart.it Antonio Fallica 3391190585 Aurelia Nicolosi 3397179005