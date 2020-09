Non rispetta l'obbligo di firma: arrestato

I carabinieri della stazione di Nesima hanno arrestato il 42enne catanese Agatino Giuffrida, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo era stato arrestato lo scorso 1° luglio dai militari del Nucleo Radiomobile, mentre stava rubando un’auto in via Rosso di San Secondo. L'uomo era stato sottoposto, dopo il processo per direttissima, all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ne ha violato più volte le prescrizioni, così come puntualmente accertato e compendiato dai carabinieri all’Autorità Giudiziaria che ha deciso di inasprire la misura cautelare sostituita con gli arresti domiciliari.

