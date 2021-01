Non si ferma all'alt della polizia: rintracciato e denunciato

Nel tardo pomeriggio dello scorso mercoledì, gli agenti del Commissariato Nesima hanno effettuato un posto di controllo in via Géza Kertèsz. I poliziotti, in quella occasione hanno intimato l'alt al conducente di una Fiat Panda che stava guidando a velocità sostenuta, ma nonostante l’ordine ricevuto, l’uomo, anziché rallentare, ha accelerato repentinamente, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei poliziotti i quali sono stati costretti a ripararsi dietro l’auto di servizio per non essere investiti. La macchina ha proseguito ad alta velocità, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, imboccando la via Sebastiano Catania, evitando di poco la collisione con un’altra autovettura che stava transitando nel senso opposto. I due componenti della pattuglia sono, però, riusciti a rilevare la targa del veicolo e a comunicarla tempestivamente alla Sala operativa della Questura. Gli agenti sono riusciti inoltre a vedere nitidamente le fattezze fisiche del conducente che trasportava altri due soggetti. In fase degli accertamenti è stato verificato che la Panda era stata noleggiata e, attraverso il documento d’identità riportato nel contratto, gli investigatori sono risaliti alle generalità di C.C.D. del 1996, noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e per rapina. Lo stesso è stato anche riconosciuto come il conducente dell’auto sfuggita al controllo. Gli agenti, dopo accurate ricerche, sono riusciti a rintracciare C.C.D. e lo hanno denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestandogli anche la violazione delle norme anti-Covid19 e l’inosservanza delle disposizioni del codice della strada avendo messo in serio pericolo la circolazione stradale e l’incolumità pubblica.

Le verifiche dei poliziotti sono state estese anche all’attività di noleggio auto, dov’era stata affittata la Panda, sita in via Galermo. Il titolare, S.G.A. del 1996, è risultato aver omesso la comunicazione della S.C.I.A. e l’aggiornamento della destinazione d’uso di 5 autovetture, a lui intestate, che sono state impropriamente utilizzate per il noleggio senza conducente. Sulla base di quanto accertato gli agenti hanno intimato al contravventore la chiusura dell’attività sino all’avvenuta comunicazione alla locale Direzione Attività Produttive di Catania e hanno sottoposto a fermo amministrativo i cinque veicoli.