Non rispetta l'alt della polizia e fugge: fermato con coca in auto

Non si era fermato all'alt della polizia in via Teseo ed è fuggito a tutto gas sulla sua Peugeot 308. Ha percorso le vie cittadine a tavoletta arrivando sino ad Aci Castello dove è stato raggiunto e fermato da due volanti. Si tratta di un giarrese di 24 anni, R.A, ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina ed è stato segnalato alla Prefettura.



