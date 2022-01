Non si presenta alla polizia giudiziaria: arrestato

Su delega della Procura distrettuale della Repubblica, i carabinieri della stazione di Piazza Dante, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla seconda sezione penale della Corte di Appello di Catania, hanno arrestato un 38enne catanese. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, per reati precedentemente commessi in materia di droga, in più occasioni non si è presentato presso la polizia giudiziaria e pertanto i militari hanno compendiato le numerose violazioni delle prescrizioni all’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.