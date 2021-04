Non sopporta la presenza della sorella in casa e evade dai domiciliari

Nella mattinata di ieri, il personale delle volanti ha tratto in arresto per i reati di evasione e danneggiamento aggravato A.T.O., del 1984. L’uomo, che si trovava sottoposto alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico presso la casa della madre, è stato denunciato nella serata di giorno 18 aprile per i reati di lesioni personali e minacce nei confronti della sorella, ospite da qualche giorno nella stessa abitazione. Poco dopo era evaso e si era reso irreperibile, staccando il braccialetto e gettandolo in strada. Dopo aver trascorso fuori la notte, si è presentato spontaneamente in questura nelle prime ore della mattina successiva, adducendo come motivazione della sua evasione l’insostenibile convivenza con la sorella. A seguito di quanto accaduto è stato arrestato e su disposizione del magistrato di turno trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio direttissimo.