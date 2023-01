Vietato a un non vedente di toccare la Lamborghini esposta a Bologna

Al direttore del Polo multimediale di Catania, Luca Grasso, non vedente, sarebbe stato impedito nei giorni scorsi di toccare una Lamborghini esposta nell'aeroporto di Bologna. L'uomo, proprietario di una Porsche che faceva guidare al fratello o alla moglie, esperto di auto che riconosce al tatto, ha provato a spiegare che voleva sfiorare l'auto perché per lui toccare significa vedere, ma per risposta ha avuto un netto rifiuto. A denunciare l'episodio è lo stesso Grasso tramite l'emittente televisiva Rei Tv. "Ci sono rimasto veramente male. Per me toccare vuol dire 'vedere'. Per me significava tantissimo poter toccare una Lamborghini, auto che raramente vediamo per strada, per di più un modello raro. Non solamente non mi è stata data la possibilità di accedere a questa forma di cultura, ma mi sono sentito umiliato perché l'auto ha avuto più valore di una persona. Ho cercato di spiegare le mie ragioni e in generale le ragioni di tutte le persone non vedenti. Se sensibilizziamo e facciamo integrazione e poi nelle cose più elementari ci viene vietato di essere uguali agli altri...".