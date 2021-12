Nota Cisl e Fistel-CISL Sicilia sulla nomina del nuovo Direttore del teatro Stabile di Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Salutiamo con piacere la scelta operata dal nuovo CDA dello Stabile di Catania con a capo il neo eletto Presidente Rita Gari Cinquegrana. Il nuovo direttore Luca De Fusco è un professionista di indiscusso valore, il cui profilo professionale nazionale può diventare strumento prezioso per il rilancio del nostro Teatro. Alle capacità ed esperienze teatrali, infatti, nel tempo ha saputo associare studi e competenze gestionali sulla materia specifica, aspetto certamente non secondario per le sorti del teatro nell'immediato futuro. Per questo motivo, come CISL a nome del segretario generale Maurizio Attanasio della Fistel-CISL Antonio D’Amico e dei rappresentanti dei lavoratori ci auguriamo adesso che, una volta accettato l’incarico conferito, il neo direttore venga messo nelle condizioni di operare con serenità e con mezzi amministrativi e gestionali adeguati. Da parte nostra siamo pronti sin da subito ad offrire collaborazione e sostegno, perché insieme si possano trovare tutte le soluzioni utili per non far rinascere un’istituzione culturale così importante per la nostra città e per l’intera Sicilia.”