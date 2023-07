Emergenza aeroporto, Savoca (ScN): "La città ha bisogno di risposte"

"Il sindaco Enrico Trantino per tutta la campagna elettorale ha vantato rapporti con il governo nazionale, hanno fatto credere ai cittadini che con la loro guida la città avrebbe avuto tutti gli aiuti necessari per fronteggiare emergenze come quelle che stiamo subendo ormai da giorni. Oggi, in un silenzio assordante di tutte le istituzioni, mi chiedo dove siano finite quelle false promesse, con una città in ginocchio e soprattutto senza speranza", così su Facebook Gabriele Savoca, esponente di Sud chiama Nord, già candidato sindaco alle scorse amministrative.

"Sì, perché in queste ore non sono stati in grado neanche di dare una speranza ai catanesi, non si riesce a vedere la luce (in effetti manca da giorni) in fondo al tunnel nel quale ci troviamo intrappolati. L’aeroporto è ancora chiuso e non abbiamo contezza su quando luce e acqua smetteranno di mancare. La città ha bisogno di risposte, non possiamo accettare che il sindaco continui a scaricare le proprie responsabilità su Enel o sulle temperature", continua nel suo lungo post social Savoca.

"Questa emergenza è il frutto di una gestione e manutenzione inesistente delle nostre infrastrutture, questa emergenza è vittima di un sistema di potere che da anni sta risucchiando le risorse della nostra ricca terra, questa emergenza ci mostra che in questa città i cittadini vengono ancora una volta trattati come sudditi. Se il sindaco e questa amministrazione non ritengono di dover dare risposte, se non sono in grado di prendersi le dovute responsabilità, se anche questa volta a dover pagare dovranno essere i cittadini, allora sarebbe dignitoso e doveroso farsi da parte. Nessuno vi obbliga a guidare Catania, ma i cittadini meritano rispetto e dignità", conclude.