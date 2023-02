Novità Lavoro-Fiscali 2023, intervento Assoesercenti

Nel corso del convegno “Novità Lavoro - Fiscali 2023” organizzato dai Consulenti del Lavoro del Consiglio Provinciale di Siracusa, presso l'Hotel Parco delle Fontane (SR), questa mattina Salvo Politino, presidente regionale Assoesercenti Sicilia, è intervenuto con una corposa e interessante relazione sugli enti bilaterali, illustrando alla platea quale sia il loro ruolo oggi, finalizzato a coniugare esigenze di giustizia sociale ed esigenze di competitività delle imprese.

Dopo i saluti istituzionali di Antonino Butera, presidente ordine CDL Siracusa, il dibattito moderato dal dott. Alfio Zarbano è proseguito con il dott. Giuseppe Buscema, esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Nel suo intervento conclusivo il dott. Politino ha spiegato che l’iscrizione del datore di lavoro ad un ente bilaterale ed il pagamento della relativa contribuzione sono obbligatori solo se l’azienda è associata ad una delle organizzazioni che hanno stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. Da qui l’esigenza per ogni impresa di doversi costantemente aggiornare sulle normative da poter applicare alla propria attività, anche al fine di far beneficiare i dipendenti di agevolazioni messe in campo per mezzo dei decreti legge.

"La legge 30/2003, resa esecutiva con il d.l. 276/2003 (integrato dal d.l.251/2004) - ha detto il presidente Assoesercenti - precisa che agli enti bilaterali spetta la funzione di regolamentazione del mercato del lavoro attraverso la promozione di una occupazione regolare e di qualità, l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, la programmazione di attività formative in azienda, la scelta dell’inclusione per i soggetti svantaggiati, la gestione dei fondi, la sicurezza sul lavoro e molto altro".

Politino ha anche illustrato la funzione di Assoesercenti e il suo radicamento sul territorio che, negli anni, si sta facendo sempre più rafforzato e determinante per le imprese che ne fanno parte.