San Gregorio, nozze di diamante per i coniugi Spada

Maurina Ricceri e Federico Spada hanno rinnovato la loro promessa d’amore il 10 ottobre 2022, sessant’anni dopo il loro matrimonio avvenuto il 10 ottobre del 1962. Lei di 79 anni e lui di 90, sono venuti ad abitare a San Gregorio 46 anni fa, l’8 dicembre 1976. Prima in via Sgroppillo, per poi stabilirsi definitivamente in via De Chirico. Federico ha lavorato nella Piaggio, mentre Maurina ha dato alla luce e cresciuto tre bei figli: Angela, Concetta e Enzo. La coppia a ricevuto dal vice sindaco, Seby Sgroi, a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza sangregorese, un omaggio floreale e una targa ricordo per suggellare l’evento. "Sono felice di aver festeggiato le nozze di diamante dei signori Spada – ha commentato il vice sindaco, Sgroi – anche perché ho avuto l’onore di festeggiare con loro anche quelle di smeraldo 5 anni fa. Un grande traguardo, oggi sempre più raro, che deve essere un esempio per tutti noi". In questi casi si chiede sempre il 'segreto' della longevità matrimoniale e quasi sempre sono le donne ad esprimersi sottolineando, come ha fatto la signora Maurina, che "bisogna accettarsi così come siamo, comprendersi e non pretendere la luna. Insieme si fa quel che si può e a poco a poco. Io e mio marito siamo arrivati dove volevamo. Ora mi godo i 7 nipoti che i nostri figli ci hanno regalato".